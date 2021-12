L’associazione Gabbie Vuote interviene sull’abbattimento dei piccioni

SESTO FIORENTINO – L’associazione Gabbie vuote odv Firenze prende una posizione sulla nuova deroga regionale per la l’abbattimento dei piccioni. “Giorni fa siamo venuti a conoscenza che a novembre c’è stata una nuova deroga per l’abbattimento dei piccioni in via dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino: stesso luogo, stessa azienda agricola, stessi documenti giustificativi, stesse modalità” spiega […]

SESTO FIORENTINO – L’associazione Gabbie vuote odv Firenze prende una posizione sulla nuova deroga regionale per la l’abbattimento dei piccioni. “Giorni fa siamo venuti a conoscenza che a novembre c’è stata una nuova deroga per l’abbattimento dei piccioni in via dell’Osmannoro a Sesto Fiorentino: stesso luogo, stessa azienda agricola, stessi documenti giustificativi, stesse modalità” spiega la presidente dell’associazione Mariangela Corrieri.

“Quindi rilevare le illegalità del precedente abbattimento, aprile 2021 a Sesto Fiorentino – prosegue la nota di Corrieri -Ma illegalità è illegalità, peggio se messa in atto da un ente pubblico come la Regione e le sue pertinenze. Noi cittadini ci aspettiamo esempi di correttezza, di legalità, di trasparenza, di coinvolgimento ma niente di tutto questo avviene”.

La presidente dell’associazione spiega quali sono le illegalità. “Eccole – dice – non avete rispettato l’art. 9 comma 1 della Direttiva europea: “le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso…“, in quanto il Piano contro i piccioni che avete emesso è triennale (2016-2018, 2019-2021 ovvero va di tre anni in tre anni e quindi non per il fatto che avviene ma per quello che si immagina avvenga), per un numero prestablito di 100.000 uccelli all’anno (nel 2017 sono stati uccisi 96.131 piccioni per danni non periziati, come scrivete); non è stato rispettato l’art. 19 comma 2 della legge 157/92 il quale pretende “che i metodi ecologici costituiscano la prima azione prevista dalla norma” come afferma anche l’ISPRA, mentre nessun metodo ecologico ci risulta sia stato attivato in quanto, quelli suggeriti dall’ISPRA li avete scartati a priori o perchè parzialmente efficaci o perchè in rapportoo negativo costi/benefici).

Messe in evidenza le violazioni di cui sopra, in base al dlgs.195/2005 art. 3, vi chiediamo di conoscere: le colture danneggiate e l’importo dei danni accertati in precedenza;la localizzazione dei danni; il periodo di concentrazione dei medesimi; il tipo di sistemi preventivi di dissuasione e controllo ecologico impiegati o non impiegati”.