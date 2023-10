Lavori alla linea elettrica il 31 ottobre

CALENZANO – Per consentire lavori alla linea elettrica il prossimo martedì 31 ottobre, dalle 8.30 alle 16.30, è previsto un distacco della corrente in via di Prato da 2 a 2/b, 2/1, 2/2, via Galilei da 16 a 26, 30, piazza Stazione da 1 a 3, via di Prato da 5 a 5/a, sn, via Matteotti […]

CALENZANO – Per consentire lavori alla linea elettrica il prossimo martedì 31 ottobre, dalle 8.30 alle 16.30, è previsto un distacco della corrente in via di Prato da 2 a 2/b, 2/1, 2/2, via Galilei da 16 a 26, 30, piazza Stazione da 1 a 3, via di Prato da 5 a 5/a, sn, via Matteotti sn, via di Fibbiana 10, 14, via Matteotti 7. L’interruzione interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: si raccomanda ai residenti delle strade interessate di non utilizzare gli ascensori durante i lavori.