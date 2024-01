Lavori di asfaltature su alcune strade

SESTO FIORENTINO – Prendono il via da lunedì 22 una serie di interventi di riasfalatura in viale I Maggio, piazza della Chiesa, via degli Artieri e via di Rimaggio con conseguenti limitazioni e variazioni per sosta e circolazione. I lavori proseguiranno fino a venerdì 26 febbraio. Lavori in viale I Maggio In viale I Maggio […]

Lavori in viale I Maggio

In viale I Maggio i cantieri si svolgeranno in due fasi distinte. La prima fase, a partire da lunedì 22 gennaio, interesserà la corsia con direzione monte del tratto di viale I Maggio compreso tra via I Settembre e la rotatoria di intersezione tra viale I Maggio, via Antonio Gramsci, viale dei Mille e viale XX Settembre, dove sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada e il divieto di circolazione dalle 9 alle 17. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta nel tratto di via XXV Aprile compreso tra viale I Maggio e viale XX Settembre e in via di Camporella sul lato dei civici pari. Al termine dei lavori di questa prima fase, il cantiere si sposterà nella corsia con direzione valle nel tratto di viale I Maggio compreso tra via I Settembre e la rotatoria di intersezione tra viale I Maggio, via Antonio Gramsci, viale dei Mille e viale XX Settembre, dove sarà in vigore il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada e il divieto di circolazione dalle 9 alle 17. Sarà istituito il divieto di sosta anche nel nel tratto di via XXV Aprile compreso tra viale della Repubblica e viale I Maggio.

Lavori in piazza della Chiesa e via di Rimaggio

Anche in questo caso, i lavori si svolgeranno in due fasi distinte. La prima fase interesserà piazza della Chiesa, tra via Savonarola e via di Rimaggio, e via di Rimaggio, tra via degli Artieri e piazza della Chiesa, dove sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 9 alle 17 e il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati della strada. Ultimati i lavori in questo tratto, il cantiere si sposterà in via di Rimaggio, nel tratto compreso tra via Boccaccio e via degli Artieri, e in via degli Artieri, nel tratto compreso tra via di Rimaggio e la rampa di accesso al parcheggio pubblico. In tutti i tratti interessati sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 9 alle 17.