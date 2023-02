Lavori e provvedimenti viari su alcune strade di Calenzano

CALENZANO – Lavori di ripristino della sede stradale di via di Caponnetto richiedono fino al termine dei lavori l’istituzione del senso unico dalla rotatoria di via delle Calandre all’ingresso del numero civico 25 in direzione del casello autostradale. Anche in via di Pratignone sono in corso lavori sulla sede stradale e fino al termine dell’intervento […]

CALENZANO – Lavori di ripristino della sede stradale di via di Caponnetto richiedono fino al termine dei lavori l’istituzione del senso unico dalla rotatoria di via delle Calandre all’ingresso del numero civico 25 in direzione del casello autostradale. Anche in via di Pratignone sono in corso lavori sulla sede stradale e fino al termine dell’intervento è istituito il restringimento di carreggiata, con movieri o impianto semaforico, in via di Pratignone e via di Caponnetto. Dal 10 al 18 febbraio (esclusi festivi) è previsto il divieto di sosta su via Squilloni incluso il tratto senza sfondo su via Parigi e il tratto senza sfondo su via Tagliafraschi.