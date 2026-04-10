CARMIGNANO – Viabilità a senso unico alternato da domani, sabato 11, in diverse strade comunali per l’apertura di alcuni cantieri. La circolazione a senso unico fino giovedì 30 aprile, per la realizzazione della stazione di sollevamento della nuova rete fognaria, avverrà all’incrocio tra via Macia e via Elzana, regolata da semaforo sul lato di via Macia, e da movieri su quello di via Elzana. Mobilità alternata, regolata da movieri, per la posa di un tratto della nuova rete elettrica, in via degli Ulivi, all’incrocio con via Montalbiolo, fino a venerdì 17 aprile.
Lavori, mobilità alternata in varie strade
CARMIGNANO – Viabilità a senso unico alternato da domani, sabato 11, in diverse strade comunali per l’apertura di alcuni cantieri. La circolazione a senso unico fino giovedì 30 aprile, per la realizzazione della stazione di sollevamento della nuova rete fognaria, avverrà all’incrocio tra via Macia e via Elzana, regolata da semaforo sul lato di via […]