Lavori per la fibra ultra larga

CALENZANO – E’ in corso l’intervento per portare la fibra ultra larga a oltre 700 famiglie . Si tratta di un progetto di digitalizzazione coordinato dal Dipartimento per la trasformazione digitale e gestito da Infratel Italia, finanziato con i fondi del Pnrr nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”. L’intervento a Calenzano prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 488 civici distribuiti sul territorio, anche nelle frazioni e nelle cosiddette “zone grigie” finora non coperte dalla connessione ultra veloce.

“Un progetto – spiega il sindaco Riccardo Prestini – che ha visto la nostra amministrazione impegnata per portare a Calenzano un servizio fondamentale per la vita delle persone, il lavoro dei professionisti e il business delle imprese perché consente di mettere tutti nelle condizioni di poter sfruttare i servizi digitali di ultima generazione. Ci scusiamo per eventuali disagi dei cantieri, ma questi lavori sono necessari per rendere Calenzano interamente coperta dalla fibra ultraveloce”.

La connettività in fibra ottica sarà realizzata da Open Fiber e potrà raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre da considerare in termini di ecosostenibilità: i cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera. In alcune aree sarà invece reso disponibile il collegamento wireless veloce di tipo FWA.

“Anche le frazioni e le zone sparse di Calenzano avranno una rete in banda ultralarga identica a quella delle grandi capitali europee e il cambiamento per la città sarà importante perché parliamo di una tecnologia altamente performante, che contribuirà ad abbattere il digital divide” commenta Marco Gasparini, Regional Manager di Open Fiber Toscana. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti del “Piano Italia a 1 Giga” per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni.