Lavori sulle strade di Calenzano

CALENZANO – Al via una serie di lavori sulle strade a partire dalla prossima settimana. Per abbattimento di alberi secchi, il 28 febbraio dalle 8 alle 18 in via Tessitori dal civico 60 al civico 68 sarà istituito il divieto di sosta sui due lati.

Per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico l’8 marzo nelle fasce orarie 9 – 13.30/14.30– 17 è stato disposto in via Ponte alla Marinadall’intersezione con via del Molino all’intersezione con via Pergolesi la chiusura temporanea al traffico veicolare.