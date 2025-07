Lavori urgenti in via Puccini

CALENZANO – A causa di lavori urgenti è in corso un’interruzione alla viabilità in via Puccini all’altezza del civico 102. Queste le modifiche alla viabilità: inversione del senso di marcia in via Puccini, dal civico 102 fino all’intersezione con via Giusti, inversione del senso di marcia in via Puccini dall’intersezione con via Garibaldi fino all’ingresso […]

CALENZANO – A causa di lavori urgenti è in corso un’interruzione alla viabilità in via Puccini all’altezza del civico 102. Queste le modifiche alla viabilità: inversione del senso di marcia in via Puccini, dal civico 102 fino all’intersezione con via Giusti, inversione del senso di marcia in via Puccini dall’intersezione con via Garibaldi fino all’ingresso di piazza Gramsci, accesso interdetto a via Puccini da via Buonarroti. Il capolinea del bus in via Puccini sarà raggiunto dai mezzi percorrendo via Garibaldi. La conclusione dei lavori è per lunedì 14 luglio.