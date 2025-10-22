Lavoro. Concorso per l’assunzione di 8 agenti della Polizia metropolitana

CAMPI BISENZIO – La Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto agenti di Polizia Metropolitana, che verranno inquadrati nell’area degli istruttori profilo vigilanza. I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione sono: diploma di scuola secondaria di II grado; età non superiore […]

CAMPI BISENZIO – La Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto agenti di Polizia Metropolitana, che verranno inquadrati nell’area degli istruttori profilo vigilanza. I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione sono: diploma di scuola secondaria di II grado; età non superiore ai 35 anni; patente di guida categoria B in corso di validità; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sotto-posto a misura di prevenzione; non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati; requisiti psico-fisici di cui al D.M. del 28 aprile 1998 (Ministero della Sanità) previsti per il porto d’armi. La prestazione lavorativa è articolata su turni giornalieri di 6 ore per complessive 35 ore settimanali, per l’intero anno solare compresi i giorni festivi. La sede della Polizia Metropolitana è a Firenze in via del Mezzetta 21 nel Quartiere 2. Il Corpo ha anche altre sedi nell’ambito territoriale metropolitano, ad oggi a Borgo San Lorenzo ed Empoli.

Al posto è connesso il seguente trattamento economico: retribuzione tabellare ai termini del vigente CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali pari a 21.146,87 euro annui lordi, fatto salvo eventuale successivo aggiornamento contrattuale, tredicesima mensilità nella misura di legge, indennità previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 19 del giorno 13 novembre. L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.cittametropolitana.fi.it/concorsi e sul sito della Funzione Pubblica https://www.inpa.gov.it. Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online sul portale della Funzione Pubblica, Cod. Inpa: cmficodice 88.