Le Colombe pasquali di Emergency in piazza

CALENZANO – Il gruppo della Piana Fiorentina allestirà un banchino per la vendita delle Colombe di Pace il giorno 1 aprile dalle 9 alle 18 in piazza Gramsci angolo via Puccini .Il dolce pasquale ha un costo di 18 euro e il suo acquisto permetterà di garantire cure gratuite e di alta qualità nei progetti di Emergency per le vittime di guerre e povertà. Le Colombe saranno consegnate in uno shopper di Emergency in cotone.