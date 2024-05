Le Farmacie chiudono con un incremento del 3%

SESTO FIORENTINO – Si è chiuso con 12 milioni di euro di ricavi e un incremento del 3% l’esercizio 2023 dell’Azienda Farmacie e Servizi Spa, l’azienda di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino che gestisce le farmacie comunali e i servizi bibliotecari. Cresce il fatturato dei punti vendita in particolar modo nelle farmacie ubicate all’interno delle gallerie commerciali Esselunga e Unicoop, con la Farmacia n. 6 che fa registrare un +8,3% e la Farmacia n. 8 che segna addirittura un +11%. Dopo l’incremento dello scorso anno, sale di un altro 3% il fatturato connesso al Servizio Sanitario Nazionale.

L’utile complessivo netto è di circa 460mila euro che saranno trasferiti al Comune e impiegati in progetti sociali.

“Afs chiude un altro anno importante dal punto di vista aziendale e per la nostra comunità. – dice il sindaco Lorenzo Falchi – Le farmacie continuano a rappresentare un presidio insostituibile dal punto di vista sanitario e sociale. A distanza di oltre un secolo la scelta di creare e mantenere completamente in mano pubblica un servizio come quelle delle farmacie conferma tutta la sua attualità e bontà, sia per le ricadute sull’utenza, sia dal punto di vista economico, con un bilancio sano, in attivo, i cui utili saranno completamente reinvestiti in servizi per la comunità. Ringrazio l’amministratrice unica Elena Campostrini, il direttore Giovanni Turco e tutte le farmaciste e i farmacisti in servizio, la cui competenza e professionalità è il vero valore aggiunto dell’azienda”