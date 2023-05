Le graduatorie online dei nidi comunali

SESTO FIORENTINO – Sono consultabili online, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi23-24, le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2023/2024.Le domande pervenute sono state 280 a fronte di 155 posti assegnabili (29 Piccolissimi, 31 Piccoli, 67 Medi e 28 Grandi). Le graduatorie, anonime e suddivise per fasce d’età, resteranno in pubblicazione fino […]

Le domande pervenute sono state 280 a fronte di 155 posti assegnabili (29 Piccolissimi, 31 Piccoli, 67 Medi e 28 Grandi).

Le graduatorie, anonime e suddivise per fasce d’età, resteranno in pubblicazione fino al prossimo 11 maggio; entro questo termine gli interessati potranno presentare opposizioni inerenti esclusivamente il calcolo del punteggio, inviando una mail a asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it.Successivamente, e comunque entro il 28 maggio, saranno pubblicate le graduatorie definitive con l’assegnazione ai singoli nidi.

A partire dal 29 maggio e fino al 30 giugno le famiglie potranno presentare la domanda di partecipazione al bando “Nidi gratis” attraverso l’apposito portale della Regione Toscana.

“Abbiamo registrato una lieve flessione delle domande rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore Sara Martini – Le liste di attesa si confermano in linea con quelle dello scorso anno; nella fascia piccolissimi siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste registrando addirittura un posto rimasto vacante. Nelle prossime settimane saranno come di consueto riaperti i termini per le domande riguardanti bambini nati oltre i termini di questo bando”

“La grande novità di quest’anno è la misura Nidi Gratis della Regione Toscana, una iniziativa che come Amministrazione abbiamo auspicato e che sosteniamo con forza – prosegue – Sul nostro territorio, grazie al lavoro degli uffici comunali ai fini dell’accreditamento, potranno beneficiarne anche gli iscritti ai nidi privati, garantendo l’accesso a più famiglie possibile. Al contempo, abbiamo recentemente rivisto le tariffe dei servizi comunali per armonizzarle con questa importante novità, salvaguardando i criteri di equità su cui si era basata la recente rimodulazione”.