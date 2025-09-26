Le sirene delle ambulanze salutano Sylvia Trallori

SESTO FIORENTINO – Chiesa stracolma questo pomeriggio per il funerale di Sylvia Trallori. La Pieve di San Martino ha accolto parenti, amici e volontari delle associazioni Misericordie e delle Pubbliche assistenze. Don Daniele ha ricordato alcuni dialoghi avuti con Sylvia proprio sulla morte e la serenità con cui la giovane volontaria si approcciava. Alcuni amici […]

SESTO FIORENTINO – Chiesa stracolma questo pomeriggio per il funerale di Sylvia Trallori. La Pieve di San Martino ha accolto parenti, amici e volontari delle associazioni Misericordie e delle Pubbliche assistenze. Don Daniele ha ricordato alcuni dialoghi avuti con Sylvia proprio sulla morte e la serenità con cui la giovane volontaria si approcciava. Alcuni amici volontari hanno ricordato alcuni momenti di vita condivisi con Sylvia durante l’attività alla Misericordia di Quinto dove la giovane prestava la sua attività. I fedeli si sono stretti attorno alla famiglia di Sylvia, il padre Stefano, la madre Francesca e il fratello Giacomo. Presenti anche il sindaco Lorenzo Falchi e il presidente Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina, Andrea Ceccherini, e tutti i membri del Consiglio. Moltissimi i volontari hanno affollato la chiesa, erano presenti le Misericordie di Quinto, di Sesto Fiorentino, di Fiesole, di Firenze, di Scarperia e di Rifredi, la Croce Viola e la Pubblica Assistenza di Calenzano. Le ambulanze hanno atteso insieme ai volontari l’uscita del feretro dalla chiesa per salutarla con il suono delle sirene. Sylvia, 28 anni figlia del governatore della Misericordia di Quinto, è morta il 23 settembre scorso dopo che era rimasta coinvolta nell’incidente stradale in via Gramsci dell’11 settembre.