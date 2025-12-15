Lega: eletta la segretaria di Sesto Fiorentino Sabrina Fiorelli

SESTO FIORENTINO – Eletta la nuova segretaria della Lega. Si tratta di Sabrina Fiorelli, che è anche consigliera comunale. Rinnovate inoltre le cariche nel Mugello dove è stato eletto segretario Rommel Albertazzi, mentre per la sezione Valdarno e Valdisieve è stato eletto segretario Giampaolo Giannelli. Contestualmente è stata annunciata la neo costituzione della sezione di Calenzano, […]

SESTO FIORENTINO – Eletta la nuova segretaria della Lega. Si tratta di Sabrina Fiorelli, che è anche consigliera comunale. Rinnovate inoltre le cariche nel Mugello dove è stato eletto segretario Rommel Albertazzi, mentre per la sezione Valdarno e Valdisieve è stato eletto segretario Giampaolo Giannelli. Contestualmente è stata annunciata la neo costituzione della sezione di Calenzano, per la quale è stato nominato commissario Daniele Baratti. Inoltre, è stato riconfermato Marco Cordone nel ruolo di segretario della sezione di Fucecchio, a testimonianza della continuità e del lavoro svolto. “Un passaggio significativo – si legge nella nota della Lega di Firenze – che conferma la volontà del movimento di strutturarsi sempre di più, rafforzando l’organizzazione e aprendo le porte a nuove energie ed a chi desidera impegnarsi concretamente per la propria comunità. Un’impostazione che riprende le parole e la linea politica di Matteo Salvini, più volte sottolineata in questi anni: una Lega viva, radicata, aperta e pronta ad affrontare le sfide future partendo dai territori. L’elezione delle nuove segreterie, la riconferma di Fucecchio e la nascita di una nuova sezione rappresentano un segnale chiaro di crescita e di attenzione verso l’area fiorentina, nella prospettiva di un impegno politico sempre più strutturato, concreto e vicino ai cittadini”.