Lega: “Il Consiglio ha approvato l’adesione al Cude”

SESTO FIORENTINO – Soddisfazione da parte della Lega per l’approvazione della mozione presentata dalla Lega sull’adesione alla piattaforma dei comuni aderenti al registro pubblico CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo). “Il Registro Pubblico Cude, – si legge in una nota della Lega – è una banca dati nazionale online che raccoglie i dati non sensibili di tutti i pass disabili condivisi dalla pubblica amministrazione che ha l’obiettivo primario di arginare la contraffazione del documento. Tuttavia concede vantaggi anche ai titolari del contrassegno, in quanto agevola la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. E’ una banca dati nazionale dei contrassegni per disabili grazie alla quale, con una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all’altro non debba più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento. Dal 23 maggio 2022 è attiva una fase di sperimentazione che prevede l’accesso alla piattaforma per i Comuni aderenti alla quale hanno aderito diverse amministrazioni ed ai titolari di contrassegno di tali Comuni”.

Secondo la Lega si tratta di “un sistema innovativo che consente al cittadino titolare di contrassegno rilasciato previa richiesta di aderire al Comune competente e solo per una targa per volta in uno dei Comuni aderenti di spostarsi con l’automobile in un altro Comune, senza dover preventivamente richiedere l’autorizzazione per l’ingresso nelle aree a traffico limitato o l’utilizzo dei parcheggi riservati e rappresenta una iniziativaimportante, finalizzata a semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità”.

“Aderendo al Cude – prosegue la nota – si attiva una condivisione dei dati non sensibili dei contrassegni dei disabili del singolo Comune con quelli di tutte le amministrazioni italiane, e i Comuni e i Comandi di Polizia Locale in tempo reale. L’accesso al Cude avviene attraverso un palmare per la lettura dei contrassegni con microchip, per mezzo di un servizio informatico anticlonazione facile e intuitivo, tutelando il diritto alla mobilità dei disabili. Inoltre l’introduzione del Registro Pubblico Cude e la condivisione dei dati non sensibili permettono di rafforzare le attività di collaborazione tra amministrazioni e Comandi di Polizia Locale di tutti i Comuni d’Italia, consentendo a tutti i cittadini disabili di spostarsi da un Comune all’altro senza dover incontrare differenti regole di accesso”.

Un primo passo che potrebbe concretizzare presto in un percorso più consistente: “Non appena saranno chiarite le incertezze operative presenti che potrebbero ingenerare disservizi agli utenti, facendo presenti le stesse ad Anci, – conclude la Lega – il sindaco e la giunta effettueranno l’iscrizione del Comune di Sesto Fiorentino al Registro Pubblico Cude attuando tutte le azioni di promozione di informazione per i disabili dei vantaggi di questa iniziativa non appena attivata, alla luce del fatto che è necessaria una richiesta di adesione esplicita da parte degli utenti È la vittoria dei diversamente abili di Sesto Fiorentino, della Lega e di tutti i sestesi”.