Lega “Viale Di Vittorio: imbarazzanti le parole del Pd e della vicesindaca”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo letto con sincero imbarazzo le parole del comunicato Partito Democratico e della vicesindaco Claudia Pecchioli in aula in merito alla nostra mozione su viale Di Vittorio, incredibilmente bocciata. Un imbarazzo non tanto per noi, ma purtroppo per i cittadini, che da oltre 15 anni attendono una soluzione definitiva ai ripetuti allagamenti e ai danni che subiscono ogni volta che piove”. Lo afferma, in una nota, la Lega di Sesto Fiorentino commentando quanto avvenuto nel consiglio comunale di martedì presentanto la mozone su viale Di Vittorio. “Sentire oggi la vicesindaco affermare che, – prosegue la nota – dopo cinque mesi, l’amministrazione non ha ancora capito quale sia il problema è la più chiara dimostrazione dell’inadeguatezza di chi ricopre ruoli di governo in questa città. E ancor più surreale è scaricare la responsabilità sulle “piogge intense”, dopo anni in cui ci hanno riempito di proclami sul cambiamento climatico. Ora che i suoi effetti si fanno sentire, il Comune sembra “non aspettarselo”? La nostra mozione chiedeva semplicemente di agire subito, seguendo le stesse indicazioni di Publiacqua, che ha individuato il problema nel collettore principale”.

“Mentre la maggioranza continua a traccheggiare, i cittadini e i loro beni restano esposti al rischio di nuovi allagamenti. – conclude la Lega – Se questo doveva essere l’esordio di Claudia Pecchioli come facente funzioni di sindaco, è stato un esordio disastroso. I sestesi si aspettano risposte e soluzioni, non risentimenti personali di chi si sente toccato sul vivo per non aver ancora saputo agire. Da segnalare infine che alcuni consiglieri del Pd si sono astenuti, mentre altri hanno abbandonato l’aula: segno evidente che anche dentro il partito qualcosa non torna. Dagli altri gruppi consiliari, invece, un silenzio pesante, che sa di disinteresse verso un problema reale e urgente”.