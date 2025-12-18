SESTO FIORENTINO – L’addobbo degli alberi di Natale nella piazza della Chiesa si terrà sabato 20 dicembre alle 17.15. I due alberi collocati nell’area davanti alla Pieve sono stati donati dal Lions Club e saranno addobbati a cura dei ragazzi dell’Oratorio ai quali l’associazione offrirà una merenda. All’evento parteciperà il vicesindaco Claudia Pecchioli. Nel corso del pomeriggio, il Lions Club di Sesto Fiorentino consegnerà all’associazione “Il Chicco di Grano”, impegnata nel sostegno alle famiglie in difficoltà, una donazione di panettoni e pandori destinati alle famiglie bisognose della comunità locale.
Lions Club, l’addobbo dell’albero di Natale
