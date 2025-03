Lions Club: “Pinocchio, un sestese doc”

SESTO FIORENTINO – “Pinocchio, un sestese doc” è il libro realizzato dal Lions Club Sesto Fiorentino per collegare la storia del burattino creato da Carlo Lorenzini al territorio dove le sue avventure sono state ambientte. La pubblicazione, i cui proventi saranno devoluti al Banco Alimentare, è stata presentata alla presenza di numerose autorità civili e […]

“Questa pubblicazione – si legge in una nota dei Lions – nasce dalla passione di un nostro socio Lorenzo Rossi che si è messo al servizio della nostra città, offrendo l’occasione al Lions Club di sostenere l’attività del Banco Alimentare, importante service distrettuale. Grazie a tutti i relatori della serata, Rita Balleri, Filippo Canali e Giuseppe Garbarino che hanno condiviso con noi questo momento importante per il club e per Sesto”.



La serata conviviale realizzata al Fantastic Garden di Sesto Fiorentino, insieme al Lions Club Bagno a Ripoli, presieduto da Francesca Giolli, sestese d’orgine, ha avuto come punto centrale la valorizzazione di due eccellenze la Ginori e Pinocchio: “c’è molto da fare ancora per non disperdere le nostre origini e il nostro patrimonio di valori – ricorda il Presidente Lions Club Marco Baldinotti – e noi lions dobbiamo promuovere il più possibile il nostro territorio”. Il volume verrà consegnato anche alla Biblioteca.