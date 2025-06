SESTO FIORENTINO – Nel centro la bara bianca, intorno circa 300 persone tra amici, familiari, parenti, vicini di casa, compagni di scuola e di calcio. Tutti insieme ieri mattina nell’area esterna delle Cappelle del Commiato di Careggi a Firenze si sono trovati per portare l’ultimo saluto a Mohamed, il bambino di 10 che ha perso […]

SESTO FIORENTINO – Nel centro la bara bianca, intorno circa 300 persone tra amici, familiari, parenti, vicini di casa, compagni di scuola e di calcio. Tutti insieme ieri mattina nell’area esterna delle Cappelle del Commiato di Careggi a Firenze si sono trovati per portare l’ultimo saluto a Mohamed, il bambino di 10 che ha perso la vita domenica scorsa nel Lago di Bilancino nel Mugello. Presenti le comunità islamiche di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Firenze e l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino con l’assessore Jacopo Madau. Insieme a loro gli alunni compagni di scuola della Lucio Lombardo Radice frequentata dal piccolo Mohamed, con un fiore bianco e gli insegnanti e i piccoli calciatori del Rinascita Doccia in tenuta sportiva così come i dirigenti.

Sotto il sole bollente del solstizio estivo si è tenuta una toccante cerimonia funebre.

Al ricordo di Mohamed la società calcistica sta pensando di poter organizzare nella prossima stagione alcuni momenti di ricordo, mentre lunedì 23 giugno sarà giocata la partita, ultima della stagione, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche Mohamed se quella maledetta domenica non fosse stato inghiottito dalle acque del lago di Bilancino. La struggente cerimonia funebre si è conclusa dopo pochi minuti, poi la bara è stata portata al cimitero fiorentino di Trespiano per una sepoltura nell’area destinata alle confessioni non cattoliche.