L’Under 14 del Sesto Rugbu vince il Torneo Big Challenge di Noceto

SESTO FIORENTINO – Il fine settimana del 3 e 4 maggio ha visto il Sesto Rugby impegnato su tutti i possibili fronti, con ogni categoria dalla Under 6 alla Under 14 impegnata sui campi e il derby del campionato regionale Under 18 tra Cavalieri Union Prato Sesto e Unione Rugby Firenze disputato sul terreno di gioco di Sesto Fiorentino. La soddisfazione più importante del week end la coglie la compagine Under 14, capace di portare a casa il Torneo Big Challenge – Memorial Simone Sau organizzato dal Rugby Noceto. I rossoblu sono partiti subito fortissimo, battendo nettamente nel girone iniziale le formazioni di Vittorio Veneto e Parma, prima di ottenere un sudatissimo 3-0 contro Lambro grazie a un drop. Le fasi finali hanno visto Sesto battere i bresciani del Brixia Rugby nei quarti prima di incontrare ancora il Lambro in semifinale, avversario che si è confermato ostico e che è riuscito a bloccare i rinoceronti sul 10-10. Avendo segnato però due mete contro una, i sestesi hanno potuto accedere alla finale, dove hanno incontrato e battuto San Donà. “Il risultato è il frutto del lavoro di tutto il gruppo della Under 14, – dice il responsabile tecnico Massimo Mango – ci soddisfa particolarmente il fatto che questo torneo sia disputato con 15 giocatori in campo totale, mentre solitamente affrontiamo gare in 13 e a campo ristretto. Un elemento chiave che i ragazzi hanno saputo implementare senza difficoltà”.

Fine settimana di grande divertimento per tutto il gruppo del Minirugby, dalla Under 6 fino alla Under 12: come di consueto il Sesto Rugby ha partecipato al torneo degli amici dell’Elba Rugby all’Isola d’Elba, una due giorni di rugby, amicizia e divertimento che conquista sempre grandi e piccoli. Nella giornata di sabato giochi in spiaggia e tanto divertimento sia per atleti e atlete che per i loro genitori sulla sabbia e nel mare. La domenica, invece, si fa sul serio con la palla ovale: a Portoferraio tutte le compagini scese in campo hanno saputo farsi valere, con un particolare plauso al terzo posto centrato da una delle due formazioni della Under 8. “Abbiamo schierato due squadre per ognuna delle categorie del Minirugby – aggiunge Marco Bartoloni, direttore tecnico del Sesto Rugby – in assoluto siamo stati il gruppo più numeroso a partecipare al torneo e questo ci dà grande soddisfazione, è stato un fine settimana da ricordare”.

La formazione Under 18 dei Cavalieri Union Prato Sesto che partecipa al campionato regionale ha affrontato i pari età dell’Unione Rugby Firenze sul campo di Sesto Fiorentino domenica 4 maggio. I padroni di casa sono quindi riusciti ad avere la meglio sui cugini fiorentini uscendo vittoriosi dal terreno di gioco con il punteggio di 25-12. Cinque punti che fanno davvero comodo per la classifica: la squadra è prima in classifica a una giornata dal termine del campionato, e con una gara da recuperare.