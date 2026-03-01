M5Stelle “Corriamo nella coalizione di centrosinistra a Sesto Fiorentino con il no all’aeroporto”

SESTO FIORENTINO – Il M5Stelle precisa, in una nota, che è il “sì o il no al progetto per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze a determinare l’esistenza o meno del campo largo a Sesto Fiorentino” annunciando “l’ingresso formale” del M5s “nella coalizione di centrosinistra che nelle prossime settimane esprimerà il candidato sindaco per le elezioni amministrative di Sesto Fiorentino”.
“Il nostro impegno – prosegue il M5Stelle – sarà offrire un contributo centrato sui nostri temi fondativi, con particolare attenzione all’ecologismo, alla partecipazione democratica e alla promozione di politiche di mobilità sostenibile, nella prospettiva di costruire una proposta amministrativa capace di coniugare innovazione, tutela del territorio e qualità della vita”.