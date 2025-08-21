Maltempo: cadute di alberi sulle strade

CALENZANO – Il maltempo ha colpito la Piana. A Calenzano due alberi sono caduti a causa del forte vento: uno sulla Sp8 Barberinese che è stata liberata velocemente e l’altro su via delle Bartoline. In entrambi i casi la Polizia locale ha allertato la Vab che è intervenuta per rimuovere gli alberi caduti sulle strade. […]

CALENZANO – Il maltempo ha colpito la Piana. A Calenzano due alberi sono caduti a causa del forte vento: uno sulla Sp8 Barberinese che è stata liberata velocemente e l’altro su via delle Bartoline. In entrambi i casi la Polizia locale ha allertato la Vab che è intervenuta per rimuovere gli alberi caduti sulle strade.

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che nel corso di tre ore, dalle 16.50 di ieri, mercoledì 20 agosto, parte del territorio è stato interessato dal passaggio di un fronte temporalesco che ha portato piogge, localmente con intensità molto forte. L’evento è stato caratterizzato da un elevato numero di fulminazioni e le precipitazioni più intense sono accompagnate da colpi di vento. Si sono registrate locali criticità dovute principalmente alla caduta di rami e alberi. (Foto: pagina Facebook del Comune di Calenzano).