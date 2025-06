Manifestazione di interesse per la gestione di una porzione del Castello

CALENZANO – È stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e per la gestione di una porzione del Castello di Calenzano alto. Gli spazi individuati sono: il locale adibito a bar/ristorante, il giardino comunicante, un magazzino per deposito e stoccaggio e l’altana panoramica, con possibilità di utilizzo per eventi e […]

CALENZANO – È stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e per la gestione di una porzione del Castello di Calenzano alto. Gli spazi individuati sono: il locale adibito a bar/ristorante, il giardino comunicante, un magazzino per deposito e stoccaggio e l’altana panoramica, con possibilità di utilizzo per eventi e somministrazione. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Calenzano Comune srl, società in house e interamente partecipata dall’ente, intende favorire un modello di gestione che valorizzi il bene sotto il profilo culturale, turistico ed economico, garantendo la compatibilità con la sua tutela e conservazione. “L’obiettivo del bando – dice il vicesindaco con delega alla cultura Martina Banchelli – è quello di promuovere Calenzano alto per il suo patrimonio architettonico, storico e artistico. Oltre alla presenza del MuFiS, l’organizzazione di eventi e rassegne culturali che da tempo vengono realizzati nel borgo, pensiamo che sia importante incrementare la fruizione del bene attraverso una gestione che preveda attività di ristorazione, somministrazione e servizi complementari, in una stretta integrazione con le attività turistico-culturali già in essere e che potranno essere organizzate in futuro”.

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate da un’apposita commissione e la selezione del soggetto affidatario avverrà sulla base di vari criteri, tra cui esperienza e qualificazione nel settore della ristorazione e gestione di beni culturali; qualità del progetto gestionale e delle iniziative proposte per la valorizzazione del Castello; offerta economica e sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo. L’affidamento dell’immobile avrà una durata di sei anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni. Tra i vari obblighi del gestore ci sarà quello di predisporre un piano di valorizzazione e promozione delle attività legate alla gestione del Castello, in accordo con l’amministrazione comunale e provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 15 giorni: tutti i dettagli si trovano sul sito istituzionale, area Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti https://bit.ly/4424VaW.