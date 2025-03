Maurizio Toccafondi eletto vicepresidente nazionale Aics

SESTO FIORENTINO – Maurizio Toccafondi è stato rieletto membro della direzione nazionale di Aics e vicepresidente vicario. Dei 10 membri della direzione nazionale Toccafondi è stato quello con più voti. Un riconoscimento per il lavoro svolto fino ad ora. “E’ stato un riconoscimento all’ufficio di presidenza in generale – minimizza Toccafondi – ma sicuramente sono molto contento di questo incarico”. L’Aics Associazione Italiana Cultura Sport è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1962 a Roma ed è classificata tra gli Enti nazionali di Promozione Sportiva. “C’è una continuità con il passato – spiega Toccafondi – proseguiamo il percorso intrapreso quattro anni fa quando eravamo in pieno Covid. Nonostante questo siamo passati da 700mila tesserati ad un milione e cento. La ripartenza dopo il Covid, è stata positiva tanto da superare la fase precedente al Lockdown”. Il nuovo assetto dirigenziale proseguirà con una serie di interventi dove lo sport inteso come sociale e non di vertice è al centro delle attività. “Sport e ambiente, integrazione e collaborazione con il Ministero della Giustizia per il rapporto con il rapporto con i penitenziari – spiega Toccafondi – sono le attività che continuiamo a sviluppare l’attività non è solo a livello nazionale, ma anche internazionale. A giugno ci saranno i campionati World Spor Games e si terranno in Grecia”.