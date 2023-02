Meteo. Morello imbiancato, ancora vento e freddo

SESTO FIORENTINO – La neve è tornata a Morello oggi 26 febbraio. Il maltempo con temperature in picchiata verso il basso, la neve e il vento ha colpito la Piana fiorentina. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze comunica che il rischio neve coinvolge anche l’area Valdelsa-Valdera; lunedì 27 febbraio codice giallo per vento su tutte le aree escluso Romagna-Toscana, su cui invece insisterà il rischio. Oggi ci sono state precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone settentrionali a ridosso della dorsale appenninica, nevicate di moderata intensità sull’Appennino (in particolare sui versanti orientali) e localmente anche sugli altri rilievi (Chianti). Quota neve in calo a 400-500 metri dal pomeriggio, localmente più bassa sull’alto Mugello. Vento forte da nord-est. Domani previste deboli piogge sparse con cumulati non significativi. Nevicate in Appennino, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli. Vento forte ma in graduale attenuazione.