Montemurlo. Report Polizia Locale 2025: tanti interventi e a fine anno è arrivato anche il drone

MONTEMURLO – Tutela ambientale oltre che sicurezza stradale, la Polizia Locale ha presentato nel giorno di San Sebastiano, patrono del Corpo, il report 2025. Sono stati oltre 224 gli accertamenti portati a termine per il contrasto agli illeciti e all’abbandono di rifiuti, a dimostrazione di una tolleranza zero contro il degrado. I controlli sono stati effettuati di iniziativa, su segnalazione, su delega dell’autorità giudiziaria e nell’ambito di controlli interforze, dai quali sono scaturite 6 comunicazioni di notizia di reato, 1 sequestro e 26 verbali per violazioni di natura amministrativa. Inoltre la polizia locale ha rimosso e rottamato 4 veicoli, divenuti rifiuti i cui costi sono a carico del proprietario. Parallelamente, il Corpo ha presidiato la sicurezza urbana e la regolarità delle attività economiche, con controlli mirati sulle nuove Partite Iva, in virtù della convenzione tra il Comune di Montemurlo e la Camera di Commercio di Prato. Sono 12 le uscite effettuate, 49 le nuove partite Iva controllate,di cui 9 ditte sono risultate inesistenti. L’attività ha riguardato anche le verifiche su presunti sovraffollamenti nelle abitazioni condotte dai lavoranti delle ditte controllate. Su 20 abitazioni verificate nessuna è risultata irregolare. Sempre nell’ambito della sicurezza urbana sono stati eseguiti 102 accertamenti di vario genere comprendenti prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado urbano, disagio sociale, cattivo uso del suolo pubblico dei cittadini, controllo del corretto utilizzo degli immobili di edilizia residenziale pubblica, contrasto alla microcriminalità e criminalità predatoria, anche attraverso appositi servizi in borghese, con l’obiettivo di garantire una migliore vivibilità e decoro urbano, tutelando la civile convivenza. “L’attività della polizia locale nel 2025 si potrebbe sintetizzare in due parole: legalità ed equità. A Montemurlo il controllo del territorio continua ad essere efficace e puntuale. A dimostrarlo sono i numeri del report annuale dell’attività della polizia locale, che certifica gli esiti importanti ottenuti dal nostro comando.- dice il sindaco Simone Calamai – Questi risultati sono frutto della dedizione e dell’impegno costante. La nostra polizia locale è sempre più prossima ai cittadini, un punto di riferimento al quale rivolgersi in caso di dubbi o necessità”.

Continua con forza anche l’impegno sul fronte del “progetto Equità” per il recupero delle tasse comunali non pagate, ha portato anche nel 2025 a risultati straordinari: attraverso 50 uscite sul territorio, gli agenti di polizia municipale, congiuntamente agli operatori di Sori e Alia, hanno recuperato risorse per un ammontare superiore a 500mila euro. Sono 97 le ditte controllate e le posizioni individuali dei titolari e dei dipendenti trovati all’interno dell’attività. Per quanto riguarda Sori è stato riscosso complessivamente nell’immediato euro 49.774 e rateizzato per euro 102.212 per il Comune di Montemurlo. Alia ha sollecitato debiti per euro 270 mila euro di cui incassati nell’immediato euro 63.643 per il Comune di Montemurlo. Trovati per Alia (Tari) ben 61 evasori totali per una superficie totale soggetta a tariffa artigianale di 23.158 metri quadrati di superfici non denunciate, corrispondente ad un valore economico di evasione pari a circa 196mila euro che, cifra alla quale vanno applicate le sanzioni, che fanno schizzare il dovuto a oltre 250 mila euro per il quale è stata attivata la procedura di recupero del dovuto. Nell’ambito dei controlli la polizia municipale, i tecnici di Sori e Alia non controllano solo l’attività produttiva, ma anche la regolarità delle posizioni del titolare e dei dipendenti come “persone fisiche” (ad esempio, multe non pagate, tributi comunali evasi). “Il progetto Equità, attivato dall’amministrazione comunale nel 2020, dimostra che se paghiamo tutti paghiamo meno. – continua il sindaco Calamai – I recuperi di tasse comunali non pagate, hanno consentito al Comune – a differenza di altri enti – di neutralizzare gli aumenti della Tari, garantendo maggiore equità a tutela dei cittadini onesti”

Tra le novità a fine 2025 al Comando di via Toscanini sono arrivate nuove dotazioni tecnologiche d’avanguardia. Il Comando si è infatti dotato di un drone di ultima generazione, uno strumento versatile che potenzierà drasticamente la capacità operativa degli agenti. Il nuovo dispositivo sarà impiegato in ambiti strategici, come il monitoraggio edilizio per l’individuazione di abusi in aree difficilmente accessibili; i reati ambientali per lo scovare, ad esempio, discariche abusive; sicurezza stradale, per il rilievo preciso di incidenti complessi; oppure per il dissesto idrogeologico con il monitoraggio preventivo delle fragilità del terreno. Due kart-giocattolo per “dare gas” alla sicurezza stradale- L’altro grande punto qualificante dell’attività 2025 è rappresentato dall’intenso impegno della polizia locale sul fronte dell’educazione stradale e la prevenzione attraverso il progetto, pluridecennale, “La strada giusta”. Gli agenti hanno fatto lezioni sulle regole della strada ad otto classi della scuola media “Salvemini – La Pira”, 17 classi della scuola primaria per un totale di 309 bambini coinvolti, 9 sezioni della scuola dell’infanzia (162 bambini) e ben 212 genitori che hanno partecipato attivamente alle attività proposte con un’incidenza del 68,8 per cento). Un’attività che da quest’anno diventerà sempre più stimolante e divertente per i bambini, perché la polizia locale di Montemurlo si è dotata di due kart a pedali con i quali i bambini potranno fare dei veri e propri percorsi stradali, completi di semafori, cartelli stradali e divieti. Una divertente simulazione di realtà con due simpatiche “macchinine a pedali” per imparare che sulla strada non si scherza.

Si è rivelato molto efficace anche il tappeto che simula un percorso stradale da percorrere con speciali occhiali che alterano il senso della vista e riproducono l’alterazione che si prova alla guida in caso di assunzione di alcol o droghe. Il semplice ma efficace gioco è stato presentato dalla polizia locale di Montemurlo durante la manifestazione “Mobilitiamo Prato, promossa, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea della Sostenibilità, all’istituto “Marconi” di Prato. Il comando ha anche promosso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per i rischi della guida in stato di ebbrezza (prove con etilometro e illustrazione delle sanzioni previste dalla normativa), ponendosi come obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della sicurezza stradale, in una sorta di attività di educazione permanente, attraverso incontri ed iniziative pubbliche sui vari aspetti delle regole della strada.Durante il 2025. “Legalità, prevenzione e sicurezza sono punti caratterizzanti dell’attività svolta dalla nostra polizia locale anche nel 2025. – aggiunge l’assessore alla polizia municipale, Giuseppe Forastiero – A Montemurlo c’è la percezione di un territorio controllato e presidiato dove l’illegalità non trova terreno fertile per attecchire. Un’attività decisa e convinta che va avanti da molti anni e che è continuata anche quando l’organico della polizia locale era ridotto”

Massimo impegno operativo nonostante il calo del personale (meno cinque unità), stabilizzato a fine 2025 sulle 18 unità previste dalla pianta organica. A dicembre scorso sono entrati in servizio tre nuovi agenti e un vice commissario. In totale adesso gli ufficiali presenti, oltre alla comandante Cappelli, sono tre, il commissario capo, Stefano Grossi che quest’anno arriverà a fine carriera, il commissario Roberto Gambini, che segue il settore edilizia, ambiente e sicurezza urbana e il vice commissario, Gabriele Alessandro Garzi.“Il 2025 è stato un anno impegnativo per la polizia locale ma anche pieno di soddisfazioni. Le nostre attività sono andate avanti attraverso controlli a 360 gradi su tutti gli ambiti di nostra competenza – dice la comandante Enrica Cappelli – Un anno che ha prodotto risultati importanti e che ci ha visto confrontarci anche con servizi per noi del tutto nuovi, come la visita della ministra del lavoro, Elvira Calderone, in occasione dell’intitolazione di una strada a Luana D’Orazio e la manifestazione nazionale unitaria dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dalla piazza della Repubblica a Montemurlo”.