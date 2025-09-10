Montemurlo: scontro tra auto, fuga di gas dopo aver sfondato il muro di un’azienda

MONTEMURLO – È tutta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che sabato scorso ha visto un veicolo sfondare il muro di un’azienda tessile in via Giuseppe Di Vittorio a Bagnolo. Nell’urto l’auto ha rotto le tubature del gas e dell’acqua ed è servito l’intervento, durato diverse ore, dei vigili del fuoco e delle squadre di […]



MONTEMURLO – È tutta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che sabato scorso ha visto un veicolo sfondare il muro di un’azienda tessile in via Giuseppe Di Vittorio a Bagnolo. Nell’urto l’auto ha rotto le tubature del gas e dell’acqua ed è servito l’intervento, durato diverse ore, dei vigili del fuoco e delle squadre di pronto intervento per riparare le perdite e mettere in sicurezza l’area. Erano circa le ore 16 di sabato, quando, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate lungo la via Di Vittorio. Uno dei due veicoli nell’impatto è stato spinto fuori della carreggiata ed ha finito la sua corsa contro il muro di un’azienda tessile. Alla guida dell’auto una donna di 60 anni residente a Prato, che è stata soccorsa e portata all’ospedale Santo Stefano di Prato in codice giallo. Solo danni all’auto e nessuna lesione, invece, per la donna, residente a Montemurlo, alla guida dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Montemurlo che ha effettuato i rilievi ed ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti sono rimasti a presidiare l’area fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza della grossa perdita di gas causata dall’urto dell’auto con le tubazioni.