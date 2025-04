Morte Papa Francesco. Il sindaco Carovani “il mondo perde un profeta di Pace”

CALENZANO – “Con la morte di Papa Francesco il mondo perde un profeta di Pace”. Così il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, in un post su Facebook, ha commentato la morte di Papa Francesco avvenuta questa mattina alle 7.30. “In un momento così buio per il futuro dell’umanità, – ha scritto il sindaco Carovani – la […]

CALENZANO – “Con la morte di Papa Francesco il mondo perde un profeta di Pace”. Così il sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, in un post su Facebook, ha commentato la morte di Papa Francesco avvenuta questa mattina alle 7.30. “In un momento così buio per il futuro dell’umanità, – ha scritto il sindaco Carovani – la sua parola, il suo impegno costante a favore degli ultimi, contro i venti di guerra, contro la corsa al riarmo erano una speranza per tanti uomini di buona volontà, a prescindere dal credo religioso. La sua morte lascia un vuoto enorme in questo mondo sempre più alla deriva. A nome della comunità di Calenzano mi sento di esprimere la commozione ed i sentimenti di profondo cordoglio per questa grave perdita per l’intera umanità”.