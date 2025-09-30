Mostra “Ivana Ziveri modella e artista” al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurata il 4 ottobre al Centro espositivo Antonio Berti la mostra retrospettiva “Ivana Ziveri modella e artista”. La lunga carriera d’arte della modella che Antonio Berti scelse per dare il volto all’Elettrice Palatina. La mostra, in collaborazione con il Comine e la Pro Loco, intende riportare Ivana Ziveri presso i luoghi […]

SESTO FIORENTINO – Sarà inaugurata il 4 ottobre al Centro espositivo Antonio Berti la mostra retrospettiva “Ivana Ziveri modella e artista”. La lunga carriera d’arte della modella che Antonio Berti scelse per dare il volto all’Elettrice Palatina. La mostra, in collaborazione con il Comine e la Pro Loco, intende riportare Ivana Ziveri presso i luoghi ed i Maestri che ne forgiarono il carattere e la passione per l’arte. Carattere che, dalle prime basi del disegno e della pittura che riprendono lo stile dei maestri, fu forgiato dal lavoro di decorazione e riproduzione d’arte. Liberata infine nella ricerca personale, si esprime l’evoluzione stilistica di un’anima colorista che negli anni esprimerà la sua creatività gioiosa con sempre maggior forza espressiva. Artista figurativa classica avrà come soggetto prediletto delle sue opere la “natura” ed i luoghi di vita, ricercati soprattutto nei ricordi di gioventù e fra i boschi e le vallate dell’Appennino dove amava trascorrere le estati. Di questi luoghi riprodotti con fedeltà al vero, Ivana fornisce tuttavia una immagine personale, filtrata attraverso il proprio linguaggio espressivo ed il proprio “sentire”.

Ivana Ziveri (Firenze, 1929-Parma,2021), nata a Firenze da padre parmigiano e madre mugellana, nel 1947, giovane allieva e modella del pittore Mario Bucci (1903-1970), viene scelta dallo scultore compaesano Antonio Berti (1904-1990) come modella per la realizzazione del monumento a Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina, e successivamente per la Vergine Annunziata donata al paese di San Piero a Sieve. La mostra “Ivana Ziveri modella e artista” resterà aperta fino al 13 ottobre con il seguente orario: da lunedì a sabato dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Ingresso libero.