Movimento 5 Stelle: “Comprendiamo che la città debba crescere, ma la direzione scelta è profondamente sbagliata”

CAMPI BISENZIO – “L’attuale amministrazione, con il nuovo Piano operativo comunale, contribuisce ad aumentare il rischio idraulico a Campi Bisenzio. Non si tratta di un nostro giudizio politico, ma della conclusione esplicita contenuta nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) redatta dai tecnici regionali, che hanno analizzato nel dettaglio il piano adottato. Invece di correggere le criticità rilevate, si è deciso di aumentare del 30% la superficie edificabile, accogliendo osservazioni dettate da logiche esclusivamente politiche e arrivando perfino a cementificare aree che il Piano strutturale prevedeva come zone verdi”: è la presa di posizione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a seguito di quanto deciso in consiglio comunale.

“I tecnici VAS – aggiungono – avevano evidenziato, con una comunicazione del 24 settembre 2024, come il consumo di suolo, rispetto al riuso, fosse predominante nel Poc adottato. Un principio, quello del riuso, che avevamo inserito tra i pilastri del nostro programma di legislatura e che è stato abbandonato dopo la nostra estromissione dalla maggioranza. Così facendo si è tradito anche un altro caposaldo del programma: la sostenibilità ambientale come criterio guida degli interventi urbanistici. È sempre la relazione VAS a segnalare con chiarezza che il piano presentato incrementa la vulnerabilità della popolazione rispetto agli eventi alluvionali. Sembra però che la tragica esperienza dell’alluvione del novembre 2023 non abbia lasciato alcun insegnamento. Il sindaco, nella doppia veste di primo cittadino e assessore all’urbanistica, ha redatto il piano in totale autonomia, omettendo di informare i gruppi politici che lo sostenevano durante la fase di adozione di una previsione tanto grave quanto irresponsabile. In consiglio comunale, lo stesso sindaco ha dichiarato un aumento del residenziale pari a circa 9.000 metri quadrati, omettendo — o forse sottovalutando — un surplus di circa 1.000 metri quadrati (9.890 è l’incremento effettivo)”.

E ancora: “Comprendiamo che la città debba crescere, ma la direzione scelta è profondamente sbagliata: invece di valorizzare il riuso e il recupero urbanistico, si è preferito incrementare il consumo di suolo, aumentando il pericolo per la sicurezza dei cittadini di Campi Bisenzio, sempre più esposti a eventi climatici estremi e ricorrenti. È importante sottolineare che tutte queste valutazioni si riferiscono al piano originario, quello adottato in prima istanza. Il successivo aumento del 30%, approvato in seguito con l’accoglimento delle osservazioni, peggiora ulteriormente il quadro, aggravando le criticità già segnalate in termini di approvvigionamento idrico, qualità dell’aria e capacità di smaltimento fognario, tutte debolezze evidenziate anche dai danni provocati dal maltempo a metà marzo. Abbiamo sempre difeso l’idea di una città vivibile, sicura, costruita attorno agli interessi di chi Campi lo vive ogni giorno e ci lavora. Una città che mette al centro la sicurezza idraulica, la qualità della vita e la razionalità degli interventi urbanistici”.

“Il nostro contributo – concludono – è stato presentato attraverso un’osservazione tecnica al POC, redatta con il supporto prezioso di architetti e urbanisti impegnati da tempo anche nella battaglia contro il potenziamento dell’aeroporto, figure che qui ringraziamo pubblicamente. Ma quella proposta di buonsenso, orientata a limitare il consumo di suolo e a migliorare il piano, è stata respinta. “Il sindaco si barcamena fra il no all’aeroporto e la cementificazione”, è stato il commento di un tecnico dopo avere letto la VAS e le motivazioni fornite per respingere la nostra osservazione. Colpisce, infine, che una richiesta presentata dal capogruppo di Fare Città che proponeva di aumentare la superficie commerciale da 500 a 1.500 metri quadrati e quella turistica-ricettiva da 1.500 a 2.500 metri quadrati, sia stata interamente accolta. Una proposta sostenuta anche da forze politiche che, fino a poco tempo fa, si erano schierate contro la nuova Coop. Ma si sa: quando si governa in coalizione, bisogna inevitabilmente fare i conti con chi, pur professando ideali di sostenibilità, antepone l’interesse edificatorio alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza idraulica dei cittadini. Una deriva ancora più grave se si considera che tutto ciò è avvenuto dopo avere estromesso dalla maggioranza chi, come noi, si è sempre battuto affinché quei principi non restassero semplici slogan, ma si traducessero in scelte amministra ve concrete e responsabili”.