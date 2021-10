Muro crollato. Baratti (Lega) D’Elia (FdI) “Vicinanza alla famiglia della donna deceduta”

CALENZANO – Condoglianze e profonda vicinanza alla famiglia: è quanto il capogruppo della Lega Daniele Baratti e il consigliere di FdI Americo D’Elia rivolgono alla famiglia della donna deceduta nel tragico evento avvenuto ieri 5 ottobre con il crollo del muro a Dietropoggio.

“Il fatto è avvenuto – dicono i consiglieri – nella parte retrostante Villa Peragollo ed ultimamente la strada era stata aperta al traffico veicolare per problemi di viabilità nella zona. Sarà un’inchiesta a far luce sulle cause del crollo, ma nei prossimi giorni come consiglieri comunali siamo pronti ad andare fino in fondo per capire le responsabilità. Adesso non è il momento di fare polemica, di stringersi intorno ai familiari della vittima”.