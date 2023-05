CALENZANO – È nata la Comunità energetica rinnovabile di Calenzano. A siglare la costituzione dell’associazione “Comunità energetica rinnovabile Calenzano” sono stati oggi il sindaco Riccardo Prestini e il vice-presidente dell’associazione Energia e Comunità Pietro Milazzo: adesso la Cer si apre alle adesioni. I soci potranno essere cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali come le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia […]

CALENZANO – È nata la Comunità energetica rinnovabile di Calenzano. A siglare la costituzione dell’associazione “Comunità energetica rinnovabile Calenzano” sono stati oggi il sindaco Riccardo Prestini e il vice-presidente dell’associazione Energia e Comunità Pietro Milazzo: adesso la Cer si apre alle adesioni. I soci potranno essere cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali come le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. Tra i membri dovranno esserci due clienti finali e un impianto di produzione. L’obiettivo dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci e alle aree in cui opera la comunità.

“Mettiamo un tassello importante nel percorso che stiamo portando avanti – commentano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore all’ambiente Irene Padovani – di azioni concrete per favorire un percorso di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici nel territorio e nello stesso tempo per incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici apportando benefici alla comunità”. “Energia e Comunità – spiega il vice-presidente Pietro Milazzo – è particolarmente soddisfatta di essere coinvolta nella costituzione della Cer a Calenzano. È fondamentale che gli enti locali facciano da volano in questo percorso in quanto soggetti pubblici che possono attrarre e aggregare la comunità intorno al progetto”.

“Mettiamo un tassello importante nel percorso che stiamo portando avanti – commentano il sindaco Riccardo Prestini e l’assessore all’ambiente Irene Padovani – di azioni concrete per favorire un percorso di transizione ecologica e lotta ai cambiamenti climatici nel territorio e nello stesso tempo per incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energie prodotte da fonti rinnovabili e promuovere nuove forme di efficientamento e riduzione dei consumi energetici apportando benefici alla comunità”. “Energia e Comunità – spiega il vice-presidente Pietro Milazzo – è particolarmente soddisfatta di essere coinvolta nella costituzione della Cer a Calenzano. È fondamentale che gli enti locali facciano da volano in questo percorso in quanto soggetti pubblici che possono attrarre e aggregare la comunità intorno al progetto”.

La Cer di Calenzano potrà svolgere anche le seguenti attività: stimolo all’ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell’uso di energia da fonti rinnovabili; supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati; pianificazione territoriale per l’energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti energetiche rinnovabili; promozione dell’attività dell’associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati; adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell’oggetto dell’attività dell’associazione; organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica. Per illustrare il percorso ci sarà un’iniziativa pubblica, il 15 maggio alle 21, nella sala convegni al quarto piano del municipio nuovo in piazza Gramsci. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Prestini, interverranno l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, Simone Tartaro dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse ARRR Spa, ed Erika Magrini dell’Associazione Energia e Comunità.