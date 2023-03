Nidi, aperte le iscrizioni

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo 2023/2024. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è mercoledì 26 aprile.Possono accedere al servizio i minori nati dal 1 gennaio 2021 al 26 aprile 2023 e che risultano residenti nel Comune di Sesto Fiorentino insieme ad almeno […]

SESTO FIORENTINO – Sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per il prossimo anno educativo 2023/2024.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è mercoledì 26 aprile.

Possono accedere al servizio i minori nati dal 1 gennaio 2021 al 26 aprile 2023 e che risultano residenti nel Comune di Sesto Fiorentino insieme ad almeno un genitore o un tutore esercente la potestà genitoriale.

Per i bambini nati successivamente alla data del 26 aprile 2023 le iscrizioni saranno riaperte dal 15 al 30 giugno 2023, salvo esaurimento posti nella fascia piccolissimi.

Un’ulteriore apertura delle iscrizioni “fuori termine”, riservata ai nati dopo la chiusura del bando, a chi non avesse effettuato l’iscrizione nei termini e ai non residenti, è prevista dal 1 settembre al 9 dicembre 2023.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/nidi23-24.

“Rispetto agli anni passati, abbiamo anticipato i termini per le iscrizioni così da permettere alle famiglie di aderire all’iniziativa ‘Nidi gratis’ della Regione Toscana, una misura che come Amministrazione accogliamo con particolare favore poiché va concretamente incontro alle loro esigenze, incoraggiando la fruizione dei servizi educativi all’infanzia” afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini. “L’altra novità del prossimo anno educativo – prosegue l’assessore – saranno le sezioni miste medi-grandi 12-36 mesi che superano la rigida suddivisione attuale. Questa innovazione, fortemente caldeggiata dal nostro coordinamento pedagogico, permetterà di accogliere ancora più domande e favorirà una forte interazione tra i bambini e il personale educativo”.

“Un ringraziamento particolare – conclude – va ai nostri uffici comunali che dopo l’annuncio della Regione si sono tempestivamente attivati per espletare i passaggi amministrativi necessari, alla coordinatrice pedagogica e a tutto il personale educativo per la professionalità e la capacità di cogliere e portare nel nostro territorio significative innovazioni pedagogiche”.

Nidi gratuiti per le famiglie con Isee fino a 35mila euro

Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo la Regione Toscana ha introdotto la gratuità dei nidi di infanzia comunali e privati per le famiglie con Isee fino a 35mila euro residenti in Toscana da almeno tre anni. Lo sconto regionale si applica per la quota che eccede il contributo rimborsabile dall’INPS fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità da settembre 2023 a luglio 2024. La domanda dovrà essere presentata sull’apposito applicativo regionale dal mese di maggio. Per informazioni: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis.

Open day nidi comunali

A seguire il calendario degli open day degli asili nido comunali. Per la partecipazione non è necessaria la prenotazione.

Nido Alice: 13 aprile dalle 17,30 alle 19.Nido Rodari: 20 marzo e 20 aprile dalle 17,30 alle 19.

Nido Marini: 3 aprile dalle 17,30 alle 19.

Nido Querceto: 4 aprile dalle 17,30 alle 19.

Nido Il Pentolino Magico: 21 marzo e 4 aprile dalle 16,30 alle 18,30.

Nido Il Gatto e la Volpe: 21 marzo e 19 aprile dalle 17,30 alle 19.

Tutte le informazioni e il calendario aggiornato degli open day per i nidi privati sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale.