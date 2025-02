Nuove telecamere e nuovi velox sulle strade di Calenzano

CALENZANO – Nuovi sistemi di telecamere verranno presto installate sul territorio calenzanese. Oggi ci sono 65 postazioni e l’intenzione dell’Amministrazione comunale calenzanese è di implementare con nuovi dispositivi a Dietro Poggio, in località Nome di Gesù, a Calenzano alto; saranno valutate anche altre zone, in base alle segnalazioni. Dopo segnalazioni arrivate al Comune, infatti, è […]

CALENZANO – Nuovi sistemi di telecamere verranno presto installate sul territorio calenzanese. Oggi ci sono 65 postazioni e l’intenzione dell’Amministrazione comunale calenzanese è di implementare con nuovi dispositivi a Dietro Poggio, in località Nome di Gesù, a Calenzano alto; saranno valutate anche altre zone, in base alle segnalazioni. Dopo segnalazioni arrivate al Comune, infatti, è stato deciso di installare una telecamera anche in piazza San Niccolò. L’arrivo delle nuove telecamere è stato annunciato dall’assessore Marco Venturini e dalla comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti presentando il report annuale 2024 della Polizia municipale.

Le telecamere sono servite anche per rintracciare persone che smaltivano illegalmente i rifiuti o veicoli senza assicurazione o revisione.

Nel corso dell’anno appena conclso sono stati registrati 4,2% di incidenti in meno rispetto al 2023. Non ci sono stati incidenti mortali, mentre sono stati 9173 i punti decurtati ai conducenti sanzionati; 81 i verbali per violazioni a causa di abbandono o conferimento non conforme di rifiuti.

Per migliorare la sicurezza delle strade il Comune ha previsto l’arrivo di nuove postazioni di velox. Dopo quello già presente in via del Pratignone, ne verrà collocato un altro nella stessa strada e uno in via Alighieri. Dal primo marzo, invece, sarà attivo il “T-red” ovvero il rivelatore del rosso semaforico all’incrocio di via Puccini con via del Molini.

“I numeri ci dicono che diminuiscono gli incidenti – commenta l’assessore Venturini – e questo ci sprona a continuare nell’impegno dei controlli su strada da parte della Municipale, che ringrazio per il lavoro svolto, e anche dell’installazione dei dispositivi che rilevano l’eccesso di velocità perché il 30% dei sinistri è causato dalla velocità elevata e notiamo che in via del Pratignone lo scorso anno, con installazione del velox, sono diminuiti di 6 unità. Poi vorrei sottolineare l’importanza di recuperare un senso civico e di rispetto dei beni comuni e della convivenza con gli altri: 80 contravvenzioni per veicoli parcheggiati sui posti per disabili, 167 per sosta sui marciapiedi e 72 sulle strisce pedonali ci indicano che è necessario continuare a lavorare sull’educazione stradale, non solo con i bambini a scuola, ma anche sensibilizzando i cittadini. Per quanto riguarda l’organico dei vigili, dopo un potenziamento a fine anno scorso con l’arrivo di due agenti e la partenza di una persona per mobilità, abbiamo intenzione di implementare il corpo con un nuovo agente e una figura amministrativa e questo ci darà modo di rafforzare il terzo turno serale 19-01. Concludo sottolineando la positiva collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare con la locale stazione dell’Arma”.

Le strade su cui si verificano la maggior parte dei sinistri sono via del Pratignone (13), via Dante Alighieri (13), Sp8 (17), via Vittorio Emanuele (17) e via di Prato (14). Le cause, dicono i rilievi, sono per il 30% da attribuire all’eccesso di velocità e per il 30% a sorpassi vietati. Per 89 veicoli è scattato il sequestro del mezzo perché trovati senza assicurazione; 310 le sospensioni per mancata revisione della vettura, 8 le persone trovate a guidare senza aver mai conseguito la patente. Sono scattate 3 denunce per tasso alcolemico sopra i limiti di legge. In totale sono stati decurtati ai conducenti sanzionati 9173 punti.

Le sanzioni sono state 15.529 di cui 10.452 per eccesso di velocità; 3063 preavvisi per divieto di sosta; 329 per violazioni su strada tra cui 57 per guida senza cinture di sicurezza.

“Pensando all’anno appena concluso – dichiara la comandante Pelagatti – impossibile non menzionare l’emergenza del 9 dicembre con l’esplosione al deposito ENI, in cui i vigili sono stati impegnati insieme ai colleghi di Protezione civile, ai carabinieri e alle altre forze dell’ordine. Desidero ringraziare di cuore gli agenti che in un contesto difficile e delicato hanno saputo dare prova di professionalità, senso del dovere e umanità. Per quanto riguarda le attività, sottolineo l’utilità dei dispositivi elettronici per implementare la sicurezza stradale, come il velox in via del Pratignone, che coincide con una riduzione dei sinistri sull’arteria e i sistemi di lettura targhe, che consentono un controllo di mancanza di assicurazione o in caso di indagini. L’obiettivo è rafforzare ancora la presenza delle pattuglie su strada nelle zone non coperte dai sistemi elettronici”.

Altri sono stati gli interventi messi in atto da parte della Polizia municipale. Tra questi il progetto “Lavoro sicuro” con una serie di controlli nelle aziende: in 10 aziende ispezionate insieme ad Asl e forze dell’ordine sono emerse sia violazioni di natura amministrativa che penale. Sono stati eseguiti poi 51 sopralluoghi e accertamenti di conformità urbanistica dell’immobile per il rilascio dell’idoneità alloggio per ricongiungimento dei familiari; 75 accertamenti ambientali, per verifica delle norme sul commercio e delle norme urbanistico edilizie.

Per quanto riguarda, invece, i controlli sui rifiuti abbandonati nel corso dell’anno sono diminuiti, rispetto al precedente, il numero dei verbali elevati grazie anche al lavoro svolto dagli ispettori ambientali di Alia. Sono stati gestiti complessivamente 81 verbali, di cui 30 contestati dagli ispettori ambientali e 51 dagli agenti per violazioni a causa di abbandono o conferimento non conforme di rifiuti.