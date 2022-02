Nuovo centro. Baratti (Lega) D’Elia (FdI) “Il sindaco si fermi e ascolti i cittadini”

CALENZANO – “I residenti della zona hanno dato una risposta chiara e precisa a questa amministrazione: il progetto non incontra il gradimento della maggioranza”. Ad affermarlo i consiglieri Daniele Baratti della Lega e Americo D’Elia di Fratelli d’Italia, ieri 18 febbraio in occasione dell’assemblea organizzata dal Comune al Design Campus sul progetto di ricostruzione dei 72 alloggi Erp.

“L’amministrazione comunale non può fare finta di niente e deve ascoltare queste persone che rappresentano un’importante fetta della nostra comunità. – sostengono i due consiglieri comunali – Riteniamo poco opportuno l’atteggiamento del sindaco che non ha lasciato alcun margine ai cittadini che si sono presentati per conoscere, finalmente, il progetto che vede una forte riduzione del verde pubblico (circa 3000 mq). Se un’area è edificabile non vuol dire che automaticamente debba essere edificata.E’ sbagliato, altresì, trasmettere il messaggio che ci siano dei pregiudizi nei confronti di chi abita negli alloggi erp quando il vero problema sappiamo essere la mancanza di comunicazione. Noi non chiediamo di cancellare un progetto che porterà indubbiamente dei benefici a tutta la comunità, ma vogliamo che si trovino delle soluzioni alternative per non concentrare tutti gli alloggi in quel fazzoletto di terreno. Pertanto, rivolgiamo un appello al sindaco affinché si riunisca la commissione assetto del territorio per valutare con i membri rappresentanti di ogni partito le soluzioni alternative. La politica deve fermarsi ed ascoltare i cittadini. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.