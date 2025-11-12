Nuovo fontanello a Settimello

CALENZANO – In via Giovanni XXIII sono cominciati i lavori di Publiacqua per la sostituzione completa del fontanello. Per massimizzare le misure di sicurezza, i lavori verranno eseguiti con un orario ridotto e adeguato all’orario di ingresso e uscita degli studenti della scuola Anna Frank. Per la metà di dicembre i lavori dovrebbero terminare e […]

CALENZANO – In via Giovanni XXIII sono cominciati i lavori di Publiacqua per la sostituzione completa del fontanello. Per massimizzare le misure di sicurezza, i lavori verranno eseguiti con un orario ridotto e adeguato all’orario di ingresso e uscita degli studenti della scuola Anna Frank. Per la metà di dicembre i lavori dovrebbero terminare e Settimello sarà dotato di un nuovo e più moderno impianto.