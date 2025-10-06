Oltre 200 visite per la giornata “Lions in piazza”

SESTO FIORENTINO – Oltre 200 sono state le visite effettuate domenica scorsa in occasione della tredicesima edizione di “Lions in piazza” curata da Lions Club Sesto Fiorentino per promuovere la cultura della prevenzione sanitaria attraverso visite mediche specialistiche gratuite. Allestiti in piazza della Chiesa gli spazi per lo svolgimento delle visite, tra le più richieste: misurazione di pressione e diabete e controllo della vista. “Un sincero ringraziamento – ha detto Angelo Fontani, presidente del Lions Club Sesto Fiorentino – va a tutti i partners che hanno reso possibile l’evento: la Croce Rossa Italiana, la Misericordia di Sesto Fiorentino, il CSO, e naturalmente i medici che hanno offerto con generosità il loro tempo e le loro competenze gratuitamente. Un grazie anche al Comune di Sesto Fiorentino per il patrocinio concesso”.