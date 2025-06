Panchina lilla nei giardini La Pira

SESTO FIORENTINO – Una panchina lilla è stata inaugurata questa mattina l nei Giardini La Pira. L’iniziativa, promossa dall’associazione Conversando e sostenuta dall’Amministrazione comunale, vuole sensibilizzare ai disturbi del comportamento alimentare e alla loro prevenzione e cura. All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi, l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin, il presidente onorario dell’associazione Silverio Spitaleri e alcuni volontari e familiari membri. “Siamo grati all’associazione Conversando per il lavoro che svolge e, in particolare, per questa iniziativa sul nostro territorio che richiama l’attenzione su un tema delicatissimo, soprattutto per le generazioni più giovani – afferma l’assessore Corsi – Poter contare su realtà solide, alle quali le famiglie possono fare riferimento per ricevere informazioni e supporto è di fondamentale importanza per affrontare e risolvere situazioni complesse e difficili all’interno di percorso appropriati”. “Abbiamo scelto insieme all’associazione Conversando questo luogo” conclude l’assessore Sanquerin – “in un punto di passaggio tra istituti scolasti e luoghi dello sport con l’impegno futuro che da questo primo progetto possano nascere ulteriori iniziative e sinergie per approfondire un tema tanto importante quanto attuale come i disturbi alimentari”.