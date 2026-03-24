Passeggiate “urbanistica di genere”: i prossimi appuntamenti

SESTO FIORENTINO – Proseguono gli appuntamenti del percorso per l’urbanistica di genere con altre due passeggiate esplorative promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Mega. L’obiettivo è quello di dare spazio alle voci storicamente escluse dalla progettazione e dalla vita pubblica delle città, analizzandone la quotidianità sulla base dell’osservazione, dell’esperienza diretta e della partecipazione delle donne. Insieme a rappresentanti dell’amministrazione comunale, alle partecipanti è richiesto di individuare e proporre lungo il percorso gli elementi che possono migliorare la percezione di sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici (illuminazione, arredo urbano, accessibilità, alberi e verde urbano) nonché di visualizzare e incoraggiare altri tipi di pianificazione, progettazione, manutenzione e ristrutturazione degli spazi pubblici che tengano conto delle esigenze delle donne. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 4 aprile, con ritrovo alle 15,30 in piazza Vittorio Veneto. L’ultima passeggiata si terrà sabato 11 aprile, con partenza alle 15,30 da piazza Lavagnini.