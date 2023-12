PD: “Con il Poc al via il Museo Ginori”

SESTO FIORENTINO – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale dell’ordine del giorno di accompagnamento al POC che abbiamo presentato”. Lo afferma in una nota il Pd di Sesto Fiorentino dopo l’approvazione in consiglio comunale. “L’abbiamo sempre sostenuto e oggi – prosegue la nota – l’abbiamo ribadito, per la nostra città sarà importante […]

SESTO FIORENTINO – “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale dell’ordine del giorno di accompagnamento al POC che abbiamo presentato”. Lo afferma in una nota il Pd di Sesto Fiorentino dopo l’approvazione in consiglio comunale. “L’abbiamo sempre sostenuto e oggi – prosegue la nota – l’abbiamo ribadito, per la nostra città sarà importante lo sviluppo dell’area del Museo Ginori come polo culturale nazionale e patrimonio dell’identità di Sesto Fiorentino. Il presidente della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori, Tomaso Montanari, ha già dichiarato l’interesse e la volontà di acquisire da parte della Fondazione l’area adiacente al Museo, tra via Pratese e viale Giulio Cesare, per permettere lo sviluppo del Museo e delle sue attività collegate. Un percorso che deve essere sostenuto con convinzione da tutte le istituzioni pubbliche e da tutta la città”.