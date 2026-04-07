Pd: presentazione del libro “Flotilla in viaggio per Gaza”

CALENZANO – “Flotilla in viaggio per Gaza” di Arturo Scotto è il titolo del libro che sarà presentato il 13 aprile alle 21.15 alla Casa del Popolo di Calenzano. L’iniziativa è promossa dal Partito Democratico. All’incontro interverranno l’autore Arturo Scotto, deputato, e Serena Spinelli, consigliera regionale, mentre la serata sarà introdotta e moderata da Irene […]