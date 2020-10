PD, raccolta firme per dire “no” alla ricandidatura del sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Un dibattito a distanza (dato il periodo potrebbe anche andare bene), ma in questo caso il “botta e risposta” avviene attraverso raccolte di firme. Da un lato una petizione di cittadini che chiede al sindaco Lorenzo Falchi di candidarsi per il secondo mandato, dall’altra il Partito Democratico, attraverso una raccolta firme online per non sostenere nel 2021 la candidatura di Lorenzo Falchi a sindaco di Sesto Fiorentino. “Non si affidi ad alleanze e scorciatoie innaturali ma punti su sé stesso e sulla forza di un suo candidato”. Si legge nella petizione avviata online da parte del PD.

“E’ vero – prosegue l’appello del Partito Democratico – che per vincere si possono sommare i voti con chi ha differenze importanti su temi importanti come il rilancio economico e la tutela del lavoro ma poi si blocca una regione in nome di equilibri politici tra forze distanti su tutto.Servono coalizioni coese su progetti credibili rispetto ai problemi infrastrutturali che la crisi ha messo in primo piano e non coalizioni elettorali per raccattare qualche voto in più ma che impediscono poi di governare”. Cosa ha spinto il PD ad avviare una raccolta firme “no Falchi sindaco”? Stando a quanto riporta l’appello sarebbero i “no” del sindaco sestese alla nuova pista di Peretola. “Firma se vuoi che Firenze abbia un aeroporto moderno e che non impatti più sui suoi cittadini – si legge nell’appello – Firma per una Regione che sia in grado di dare un lavoro ai giovani e a tutti quelli che lo hanno perso durante questo duro periodo”.