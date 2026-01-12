Pd Sesto: nominata la nuova segreteria

SESTO FIORENTINO – Il Pd sestese ha nominato la nuova segreteria che lavorerà con la segretaria Sara Bosi. La nuova segreteria è composta da: Sara Bosi (segretaria), Antonio Bindi (vicesegretario), Stefano Cosi, Stefano Gennai, Alessandro Iasiello, Marco Calzolari, Giulia Barducci, Barbara Menichetti e Catalina Schezzini (tesoriera), Tommaso Bruni (segretario Giovani Democratici). “Viviamo un momento difficile, […]

SESTO FIORENTINO – Il Pd sestese ha nominato la nuova segreteria che lavorerà con la segretaria Sara Bosi. La nuova segreteria è composta da: Sara Bosi (segretaria), Antonio Bindi (vicesegretario), Stefano Cosi, Stefano Gennai, Alessandro Iasiello, Marco Calzolari, Giulia Barducci, Barbara Menichetti e Catalina Schezzini (tesoriera), Tommaso Bruni (segretario Giovani Democratici). “Viviamo un momento difficile, in Italia, in Europa e nel mondo. – dice la segretaria Bosi – Guerre, crisi economiche e scelte sbagliate stanno pesando soprattutto su chi già fa più fatica: famiglie, lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani. In molti contesti internazionali assistiamo a decisioni che allontanano la pace e la cooperazione, dove il dialogo e la tutela delle persone vengono messi in secondo piano, con conseguenze pesanti per le popolazioni coinvolte. Di fronte a tutto questo, crediamo che la politica debba tornare a essere uno strumento utile, capace di ascoltare e di dare risposte concrete. Per questo il PD di Sesto Fiorentino, con una segreteria ora completa e rinnovata, ha già iniziato a lavorare alle proposte per le elezioni amministrative del 2026, un appuntamento decisivo per il futuro della città”.

Per la nuova segreteria, si legge nella nota, l’obiettivo è di “una Sesto Fiorentino che non lasci indietro nessuno”. “Vogliamo servizi pubblici che funzionino davvero, sostegno a chi è in difficoltà, diritti tutelati e nuove opportunità, soprattutto per le persone più giovani. – afferma Bosi – Vogliamo una città più giusta, solidale e aperta, costruita insieme a chi la vive ogni giorno. Questo è l’impegno del Partito Democratico di Sesto Fiorentino per il nuovo anno: lavorare con serietà, ascolto e responsabilità per dare a Sesto Fiorentino un futuro migliore, a partire dalle persone”.