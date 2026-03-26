Pd “sul circolo Rinascita partecipiamo ad un dibattito per la sua valorizzazione”

SESTO FIORENTINO – Il dibattito sul futuro del Circolo Rinascita prosegue anche se non sembra ci siano progetti. Il Pd di Sesto Fiorentino “esprime attenzione sul dibattito che si è aperto sulla valorizzazione e riqualificazione del Rinascita” e questo pomeriggio in consiglio comunale Via Nova presenterà un atto sul circolo di via Matteotti, ma per il Pd metodo e tempistica sono discutibili. “Si tratta di un’iniziativa che si inserisce in un percorso su cui il Partito Democratico è impegnato da mesi, – dice la segretaria del Pd sestese Sara Bosi – attraverso un lavoro di ascolto e confronto volto a costruire una prospettiva concreta per il futuro del Circolo. Riteniamo tuttavia discutibile il metodo, sia per la tempistica, a fine consiliatura e a ridosso degli ultimi consigli comunali, sia perché rischia di apparire più come un posizionamento che come un contributo effettivo a un percorso già avviato. Siamo soddisfatti che il dibattito che il Pd sestese ha aperto negli ultimi anni sugli spazi culturali e sul circolo Rinascita stia coinvolgendo anche l’interesse di altre liste e forze politiche e auspichiamo che questa attenzione possa tradursi in un impegno reale e duraturo, che prosegua nella prossima consiliatura”. Per il Pd il passaggio in Consiglio comunale potrebbe essere l’occasione di confronto costruttivo, “nel rispetto della coalizione di cui il Partito Democratico fa parte, al cui interno esistono sensibilità diverse su questo tema”.