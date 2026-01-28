Pecchioli condanna Manifesti Carrai: “Piena condanna di ogni discorso d’odio”

SESTO FIORENTINO -“Affermare, come ha fatto un senatore della Repubblica, che Sesto ha celebrato il Giorno della memoria con i manifesti contro Marco Carrai è grave e offensivo nei confronti della nostra città. A Sesto Fiorentino abbiamo celebrato il Giorno della Memoria ricordando le vittime dell’Olocausto con diverse iniziative in città e nelle scuole, lo […]



SESTO FIORENTINO -“Affermare, come ha fatto un senatore della Repubblica, che Sesto ha celebrato il Giorno della memoria con i manifesti contro Marco Carrai è grave e offensivo nei confronti della nostra città. A Sesto Fiorentino abbiamo celebrato il Giorno della Memoria ricordando le vittime dell’Olocausto con diverse iniziative in città e nelle scuole, lo faremo nelle prossime settimane partecipando ai dei due viaggi della memoria organizzati da ANED, continueremo a farlo nel corso di tutto l’anno con attività rivolte alle più giovani generazioni”. Lo afferma la f.f. sindaca di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli commentando alcune reazioni alla comparsa in città di manifesti contro Marco Carrai, prontamente individuati e oscurati, in seguito alle segnalazioni ricevute, dalla Polizia Municipale che sta provvedendo a individuare e sanzionare i responsabili. “Viviamo un’epoca in cui qualsiasi discussione sulla realtà è appiattita e ridotta a uno scontro tra tifosi, rifiutando la complessità del presente, il senso della storia, la necessità per comprendere di mettersi anche nei panni dell’altro – aggiunge Pecchioli – A Sesto continueremo ad avere il coraggio di discutere, di condannare gli esecrabili manifesti contro Marco Carrai così come le minacce di morte e le esternazioni vergognose rivolte all’assessore Madau, continueremo a combattere l’antisemitismo, il razzismo, l’intolleranza, a chiamare genocidio quello di Gaza e a denunciare l’occupazione illegale israeliana della Palestina”.