Per l’ambiente studenti e Spi Cgil in piazza con il progetto “Campi come stai?”

CAMPI BISENZIO – Domani prenderà via il progetto “Campi come stai?” promosso dalla Lega Teresa Noce Spi Cgil di Campi Bisenzio, nell’ambito dei “progetti in Comune” proposti dall’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio. Il progetto consiste in una manifestazione educativa ambientale per le vie cittadine coinvolgendo le scuole della zona, aperto sia ai grandi che ai più piccoli, in modo da conoscere il proprio territorio e imparare a prendersene cura in un’etica di sviluppo sostenibile, come recita il motto dell’iniziativa “Giovani e meno giovani a difesa dell’ambiente”. Il raduno è previsto in Piazza 8 Marzo alle 9.30.