Pizzeria a fuoco nella notte

SESTO FIORENTINO – Incendio in una pizzeria nella notte in via Gramsci. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest, sono intervenuti questa notte alle 3 con due squadre e un’autoscala. L’incendio si è originato in una baracca adibita a magazzino in una corte interna. I fumi della combustione hanno invaso gli appartamenti posti al primo piano che si affacciano sulla corte. I Vigili del fuoco, quindi, hanno evacuato 7 persone di cui una con disabilità e affidate al personale sanitario per i controlli di rito ma nessuna di queste è stata ospedalizzata. Successivamente hanno effettuato lo spegnimento e la bonifica dei locali interessati dall’incendio. Al termine delle operazioni le persone hanno potuto rientrare nei propri appartamenti. Danni da fumo e agli impianti della pizzeria per i quali è stata resa non fruibile.