Polizia: fermato un 23enne per resistenza e lesioni

SESTO FIORENTINO – Un uomo di 23 anni cittadino marocchino, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dalla Polizia di Stato domenica 21 aprile in via Tassoni.

Nel corso del controllo del territorio gli agenti delle volanti del Commissariato di Sesto hanno notato uno scooter, con due persone a bordo, sfrecciare a gran velocità. Il motorino non si è fermato all’alt della Polizia e dopo la corso ha abbandonarlo il mezzo a due ruote e si è dato alla fuga a piedi in direzione opposta rispetto al passeggero.

Uno dei due fuggitivi, il conducente, dopo una manciata a di metri, è stato raggiunto dagli agenti, contro i quali, a questo punto, si sarebbe scagliato colpendoli con calci e pugni. Nonostante tutto i polizotti, che hanno riportato anche delle lievi contusioni con qualche giorno di prognosi, hanno avuto la meglio fermando definitivamente il giovane.

La Polizia di Stato sta ora indagando per risalire anche all’identità all’altro uomo che, al momento, ha fatto perdere le proprie tracce. Il 23enne è finito in manette e a seguito degli accertamenti di rito, il mezzo a due ruote che è risultato poi essere provento di furto, è stato restituito al legittimo proprietario. Per il giovane è scattata anche una denuncia per il reato di ricettazione. L’effettiva responsabilità della persona arrestata e la fondatezza delle ipotesi d’accusa a suo carico, dovranno essere sempre valutate nel corso del successivo processo e che al momento la stessa è assistita da una presunzione di innocenza.