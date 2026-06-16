Polizia locale: nuovi orari estivi

SESTO FIORENTINO – Dal 1 luglio il servizio del Front Office della Polizia Locale cambierà orario. Gli sportelli saranno aperti: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.45 (entrata libera), il martedì dalle 8.30 alle11 e dalle 15 alle 17.30 (su appuntamento), giovedì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 15 alle 17.30 (su appuntamento). Le informazioni telefoniche saranno fornite: martedì e giovedì dalle 11 alle 13.30 e […]