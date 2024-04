Presentata la lista Calenzano in movimento a sostegno di Arena

CALENZANO – Presentata la lista Calenzano in movimento a sostegno della candidata del centrosinistra Maria Arena. Capolista è la cinquantunenne assessore allo sport Laura Maggi. Gli altri candidati sono: Alice Baldi 24 anni Calenzanese da generazioni, laureata in Sviluppo Economico, cooperazione Internazionale Socio- Sanitaria e gestione dei conflitti. Iscritta al corso magistrale di comunicazione pubblica […]

CALENZANO – Presentata la lista Calenzano in movimento a sostegno della candidata del centrosinistra Maria Arena. Capolista è la cinquantunenne assessore allo sport Laura Maggi.

Gli altri candidati sono: Alice Baldi 24 anni Calenzanese da generazioni, laureata in Sviluppo Economico, cooperazione Internazionale Socio- Sanitaria e gestione dei conflitti. Iscritta al corso magistrale di comunicazione pubblica e politica. Insegnante di nuoto e giocatrice di pallanuoto nella squadra femminile di serie B di Calenzano.

Niccolò Bellucci 35 anni, residente a Calenzano, laureato in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, quality manager Leonardo spa. Ex giocatore professionista di calcio attualmente allenatore dei portieri dell’ AC Settimello ASD

Ahmad Dkijooye Sabeti (detto Amad) 48 anni Calenzanese di padre iraniano. Referente tecnico presso il Crystal Quarter Horses di Carraia in quanto istruttore e docente di equitazione per agonisti, principianti e per il Parareining (Cavalieri diversamente abili).

Riccardo Giannone 53 anni, sindacalista, settimellese di adozione, è stato giocatore di calcio professionista. Attualmente lavora in banca ed è consigliere e dirigente della ASD Pallacanestro Calenzano Bulldog.

Beatrice Giusti 43 anni residente a Calenzano, madre di Demetrio. Da 15 anni agente di polizia locale presso il comune di Montemurlo. Volontaria della Protezione Civile. Ha conseguito due brevetti di soccorritore sanitario.

Alessio Guidarelli 52 anni. Nato e cresciuto a Settimello dove vive con la sua famiglia. Funzionario commerciale dal 1999. Per anni volontario al circolo ARCI La Vedetta. Ex giocatore e allenatore di calcetto femminile.

Alessandro Lucci 54 anni geometra. Vive a Sommaia, imprenditore edile e libero professionista. Padre di 3 figlie. Appassionato da sempre di tutti gli sport, pratica regolarmente calcio e tennis, è tifoso e sostenitore della Boxing Club Calenzano.

Saverio Metti 53 anni. Nato e cresciuto a Settimello. Agente di commercio. Da sempre appassionato di ciclismo, è stato dirigente della AC Fosco Bessi di Calenzano fino al 2021 quando è stato eletto Presidente della Federazione Ciclistica Toscana.

Ilaria Micheli 48 anni madre di 3 figli, residente a Carraia. Laureata in biologia marina, è informatore Medico del Farmaco. Pratica Triathlon con EsseCi Nuoto di Calenzano. È anche volontaria in attività parrocchiali e studentesche per lo svolgimento di centri estivi per ragazzi.

Nicolò Palmeri (detto Nicola) 75 anni residente a Legri, pensionato e padre di due figli. Ex imprenditore nella produzione di confezioni prima e imprenditore edile poi. Attualmente nonno a tempo pieno.

Andrea Pieri 49 anni di Carraia. Consigliere comunale in carica; perito assicurativo, volontario in diverse associazioni del territorio e consigliere del circolo ARCI Carraia da diversi anni. Allenatore presso il Calenzano Calcio e la scuola calcio Lorenzo Donati con patentino UEFA B.

Pierantonio Rosano (detto Piero) 62 anni residente a Legri. Impiegato presso la società Telepass dal 2008. Volontario e consigliere della Misericordia di Legri. Nel tempo libero, ballerino presso la scuola di ballo Tomasiello di Calenzano.

Enrico Santoni 73 anni, ex informatico e sindacalista ora pensionato, padre di Silvia e nonno di Sofia e Greta. Risiede a Calenzano dal 1998 e attualmente è consigliere comunale. È stato presidente del comitato “Le Carpognane”.

Laura Vargiu 40 anni, nata e cresciuta a Calenzano, madre di 2 figli e proprietaria di un centro estetico a Calenzano. Attiva nell’ambiente scolastico come rappresentate di classe. Ex volontaria alla misericordia di Calenzano.

Martina Zipoli 41 anni da sempre residente a Calenzano. Laureata in Scienze Sociali. Dal 2001 lavora presso la piscina del nostro comune prima come istruttrice, poi come allenatrice di nuoto e adesso come coordinatore di piano vasca.